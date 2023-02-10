Nahuel Arena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Arena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Arena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Arena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Arena 2 Haziran 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Eloy Arena şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Arena Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Nahuel Arena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Arena'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Arena Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Arena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Arena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Arena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Vélez II

1 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

18 Ocak 2019 yılında Godoy Cruz

14 Ekim 2020 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2021 yılında Godoy Cruz

8 Şubat 2022 yılında Ferro

Nahuel Arena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Arena şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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