Nahuel Banegas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Banegas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Banegas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Banegas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Banegas 6 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Eugenio Banegas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Banegas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Banegas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Banegas'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Banegas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Banegas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Banegas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Banegas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Villa Dálmine

14 Eylül 2020 yılında Central Córdoba

15 Ağu 2021 yılında Villa Dálmine

16 Ağu 2021 yılında Central Córdoba

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında Central Córdoba

Nahuel Banegas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Banegas şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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