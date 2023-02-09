Nahuel Barrios kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Barrios Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Barrios adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Barrios Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Barrios 7 Mayıs 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,56 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Nahuel Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Barrios Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Barrios, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nahuel Barrios'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Barrios Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahuelbarrios_28/

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Nahuel Barrios Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Barrios isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Barrios Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Barrios futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında San Lorenzo II

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo

21 Ocak 2020 yılında Defensa

30 Haziran 2020 yılında San Lorenzo

20 Ağu 2020 yılında Central Córdoba

30 Haziran 2021 yılında San Lorenzo

Nahuel Barrios Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Barrios şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Nahuel Barrios Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 21 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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