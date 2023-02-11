Nahuel Basualdo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Basualdo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Basualdo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Basualdo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Basualdo 23 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Oscar Basualdo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Basualdo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Basualdo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almagro futbol takımında oynamaktadır. Club Almagro takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Nahuel Basualdo'nin Club Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Basualdo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Basualdo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Basualdo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Basualdo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Almagro

1 Temmuz 2015 yılında CADU (Zarate)

31 Aralık 2015 yılında Almagro

1 Ocak 2016 yılında Fénix de Pilar

30 Haziran 2016 yılında Almagro

22 Ekim 2016 yılında Atlético Uruguay

31 Aralık 2016 yılında Almagro

Nahuel Basualdo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Basualdo şuan Club Almagro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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