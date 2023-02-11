Nahuel Brunet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Brunet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Brunet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Brunet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Brunet 11 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Brunet Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Brunet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Brunet'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Brunet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Brunet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Brunet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Brunet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

31 Aralık 2023 yılında Godoy Cruz II

Nahuel Brunet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Brunet şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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