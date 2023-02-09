Nahuel Bustos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Bustos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Bustos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Bustos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Bustos 4 Temmuz 1998 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lautaro Nahuel Bustos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Bustos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ciro Palermo yapmaktadır. Nahuel Bustos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Bustos'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Bustos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/NahuelBustosok

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http://www.instagram.com/bustosnahuel10/

Nahuel Bustos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Bustos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Bustos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Bustos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CA Talleres

1 Ocak 2019 yılında Pachuca

30 Haziran 2019 yılında CA Talleres

4 Ekim 2020 yılında Man. City

5 Ekim 2020 yılında Girona FC

30 Haziran 2022 yılında Man. City

5 Ağu 2022 yılında São Paulo

31 Aralık 2022 yılında Man. City

3 Ocak 2023 yılında CA Talleres

31 Aralık 2023 yılında Man. City

Nahuel Bustos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Bustos şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nahuel Bustos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Huracán de Córdoba (2003–2012),Argentino Peñarol (2012–2014)

Arjantin U23 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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