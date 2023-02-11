Nahuel Cainelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Cainelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Cainelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Cainelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Cainelli 18 Ağu 1994 tarihinde San Guillermo (SFE) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Adriel Cainelli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Cainelli Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Nahuel Cainelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AA Estudiantes (Río Cuarto) futbol takımında oynamaktadır. AA Estudiantes (Río Cuarto) takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Nahuel Cainelli'nin AA Estudiantes (Río Cuarto) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Cainelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Cainelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Cainelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Cainelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tiro Federal

1 Temmuz 2017 yılında Estudiantes RC

10 Şubat 2022 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2022 yılında Estudiantes RC

Nahuel Cainelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Cainelli şuan AA Estudiantes (Río Cuarto) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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