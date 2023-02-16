Nahuel Ferraresi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Ferraresi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Ferraresi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Ferraresi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Ferraresi 19 Kasım 1998 tarihinde San Cristóbal, Táchira şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Venezuela,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Nahuel Adolfo Ferraresi Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Ferraresi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Ferraresi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Ferraresi'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Ferraresi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahuelferraresi/

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Nahuel Ferraresi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Ferraresi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Ferraresi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Ferraresi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2017 yılında Táchira

1 Temmuz 2017 yılında Man City U23

7 Ağu 2017 yılında CA Torque

30 Haziran 2018 yılında Man City U23

1 Temmuz 2018 yılında CF Peralada

30 Haziran 2019 yılında Man City U23

17 Temmuz 2019 yılında FC Porto B

30 Haziran 2020 yılında Man City U23

15 Ağu 2020 yılında Moreirense

30 Haziran 2021 yılında Man City U23

6 Ağu 2021 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2022 yılında Man City U23

13 Ağu 2022 yılında São Paulo

30 Haziran 2023 yılında Man City U21

Nahuel Ferraresi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Ferraresi şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Nahuel Ferraresi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 2 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 1 gol atmıştır.

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