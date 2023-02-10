Nahuel Losada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Losada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Losada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Losada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Losada 17 Nisan 1993 tarihinde Berisso şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Hernán Losada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Losada Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Losada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 21 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Nahuel Losada'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Losada Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Losada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Losada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Losada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Estudiantes

9 Ocak 2015 yılında Unión (MdP)

31 Aralık 2015 yılında Estudiantes

1 Ocak 2016 yılında Atlanta

30 Haziran 2016 yılında Estudiantes

27 Ocak 2017 yılında All Boys

4 Eylül 2017 yılında Estudiantes

5 Eylül 2017 yılında All Boys

8 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

31 Aralık 2018 yılında All Boys

21 Eylül 2020 yılında Belgrano

Nahuel Losada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Losada şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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