Nahuel Manganelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Manganelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Manganelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Manganelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Manganelli 19 Şubat 2001 tarihinde Selva şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Manganelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nahuel Manganelli'nin Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Manganelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Manganelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Manganelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Manganelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Gimnasia II

Nahuel Manganelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Manganelli şuan Club de Gimnasia y Esgrima La Plata II takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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