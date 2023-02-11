Nahuel Menendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Menendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Menendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Menendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Menendez 5 Mart 1994 tarihinde Buenos Aires (Argentina) şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Raul Menéndez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Menendez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Nahuel Menendez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Menendez'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Menendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Menendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Menendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Menendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Sevilla Juv. A

1 Temmuz 2013 yılında Sevilla Atl.

13 Ocak 2015 yılında Chacarita Jrs

7 Ocak 2019 yılında San Martín (T)

12 Ekim 2020 yılında Agropecuario

1 Ocak 2022 yılında CA Alvarado

1 Ocak 2023 yılında GyE Mendoza

Nahuel Menendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Menendez şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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