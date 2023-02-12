Nahuel Molina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Molina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Molina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Molina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Molina 6 Nisan 1998 tarihinde Embalse şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Molina Lucero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Molina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Molina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Madrid futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Madrid takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Molina'nin Atlético de Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Molina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahuelmolina35/

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Nahuel Molina Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Molina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Molina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Molina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Boca Juniors II

10 Ocak 2018 yılında Defensa

31 Aralık 2018 yılında Boca Juniors II

25 Ocak 2019 yılında Rosario Central

31 Aralık 2019 yılında Boca Juniors II

15 Eylül 2020 yılında Udinese

28 Temmuz 2022 yılında Atlético Madrid

Nahuel Molina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Molina şuan Atlético de Madrid takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Nahuel Molina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 26 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştır.

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