Nahuel Pezzini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Pezzini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Pezzini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Pezzini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Pezzini 13 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Pezzini Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Pezzini, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 7 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Nahuel Pezzini'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Pezzini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Pezzini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Pezzini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Pezzini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2019 yılında Rafaela

Nahuel Pezzini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Pezzini şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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