Nahuel Piethe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Piethe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Piethe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Piethe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Piethe 10 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Gustavo Piethe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Piethe Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nahuel Piethe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Temperley futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Temperley takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Piethe'nin Club Atlético Temperley ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nahuel Piethe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Piethe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Piethe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Piethe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2019 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında CA Temperley

Nahuel Piethe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Piethe şuan Club Atlético Temperley takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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