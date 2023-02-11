Nahuel Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Rodriguez 18 Mart 1996 tarihinde Ciudadela şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Jonathan Rodríguez González şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Rodriguez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Rodriguez'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Argentinos II

4 Ocak 2018 yılında CD Capiatá

31 Aralık 2018 yılında Argentinos II

1 Temmuz 2019 yılında Brown Adrogué

30 Haziran 2020 yılında Argentinos II

4 Eylül 2020 yılında Nueva Chicago

23 Temmuz 2021 yılında Club Flandria

9 Şubat 2022 yılında Brown Adrogué

Nahuel Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Rodriguez şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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