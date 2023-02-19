Nahuel Soria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Soria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Soria adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Soria Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Soria 23 Ocak 2002 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Diego Nahuel Soria Barcos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Soria Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UruFutbol yapmaktadır. Nahuel Soria, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Liverpool FC Montevideo futbol takımında oynamaktadır. Liverpool FC Montevideo takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Nahuel Soria'nin Liverpool FC Montevideo ile sözleşmesi 19 Ağu 2026 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Soria Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Soria isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Soria Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Soria futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2021 yılında Liverpool FC

Nahuel Soria Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Soria şuan Liverpool FC Montevideo takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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