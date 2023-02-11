Nahuel Tecilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Tecilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Tecilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Tecilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Tecilla 16 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Ezequiel Tecilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Tecilla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Tecilla, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Social y Atlético Guillermo Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Social y Atlético Guillermo Brown takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nahuel Tecilla'nin Club Social y Atlético Guillermo Brown ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Tecilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Tecilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Tecilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Tecilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Atlanta

1 Mart 2021 yılında Belgrano

28 Ocak 2022 yılında Tristan Suarez

31 Aralık 2022 yılında Belgrano

17 Ocak 2023 yılında Guillermo Brown

Nahuel Tecilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Tecilla şuan Club Social y Atlético Guillermo Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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