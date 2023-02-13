Nahuel Tenaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Tenaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Tenaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Tenaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Tenaglia 21 Şubat 1996 tarihinde Saladillo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Nahuel Tenaglia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Tenaglia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nahuel Tenaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Tenaglia'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Tenaglia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahueltenaglia/

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Nahuel Tenaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Tenaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Tenaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Tenaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Atlanta U20

1 Ocak 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

12 Ocak 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Nahuel Tenaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Tenaglia şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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