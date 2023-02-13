Nahuel Tenaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Tenaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nahuel Tenaglia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nahuel Tenaglia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Nahuel Tenaglia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Tenaglia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nahuel Tenaglia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Tenaglia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Tenaglia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Tenaglia 21 Şubat 1996 tarihinde Saladillo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Nahuel Tenaglia şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Tenaglia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Nahuel Tenaglia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Tenaglia'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Tenaglia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nahueltenaglia/

Nahuel Tenagliaboyu ve yaşı kaç

Nahuel Tenaglia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Tenaglia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nahuel Tenaglia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Tenaglia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Atlanta U20

1 Ocak 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2017 yılında CA Talleres

12 Ocak 2022 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında CA Talleres

Nahuel Tenaglia kimdir

Nahuel Tenaglia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Tenaglia şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nahuel Tenaglia nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son Haberler
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cristian Alvarez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Alvarez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Raton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Raton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mamadou Sylla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mamadou Sylla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miguel De La Fuente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel De La Fuente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
Depremzede çocuklara koruyucu aile başvuru şartları nelerdir 2023? Koruyucu aile nasıl olur? e- Devlet koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk kimdir? nereli Kaç yaşında? Fulya Öztürk'ün biyografisi
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye dünyanın 5. en tehlikeli deprem ülkesi oldu!
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?