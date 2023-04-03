Nahuel Ulariaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Ulariaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Ulariaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Ulariaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Ulariaga 2 Mart 2002 tarihinde 25 de Mayo (Buenos Aires) şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Silvio Nahuel Ulariaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Ulariaga Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nahuel Ulariaga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Nahuel Ulariaga'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Ulariaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nahuel Ulariaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nahuel Ulariaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Ulariaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Godoy Cruz II

Nahuel Ulariaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Ulariaga şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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