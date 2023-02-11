Nahuel Zarate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nahuel Zarate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nahuel Zarate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nahuel Zarate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nahuel Zarate 27 Ocak 1993 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nahuel Alejandro Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nahuel Zarate Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RAB SPORTS - Dr. Rodolfo Baque yapmaktadır. Nahuel Zarate, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 2 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nahuel Zarate'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nahuel Zarate Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nahuel Zarate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nahuel Zarate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nahuel Zarate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boca Juniors

9 Ocak 2015 yılında Godoy Cruz

31 Aralık 2015 yılında Boca Juniors

6 Şubat 2016 yılında CA Unión

18 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Fénix de Pilar

1 Ağu 2019 yılında Gimnasia (J)

16 Kasım 2020 yılında CA Güemes

2 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Nahuel Zarate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nahuel Zarate şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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