Naif ne demek, TDK'ya göre Naif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Naif ne demek? Naif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi naif kelimesi. Peki naif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre naif nedir, naif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Naif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Naif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre naif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saf, deneyimsiz

- Güzel sanatların özellikle resim alanında kendi kendini yetiştirmiş sanatçısı veya onun yapıtı

- Kendi kendini yetiştirmiş, doğal bir plastik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı

- Acemice yapılan



NAİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kıskanabileceği kadınların varlığını göğüsleyemeyecek kadar naif biri değildi.

- Bu özbeöz İstanbul efendisi, makalelerini, romanlarını kendine özgü naif resimlerle süslerdi.

