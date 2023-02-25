Nail Alyshov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nail Alyshov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nail Alyshov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nail Alyshov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nail Alyshov 30 Temmuz 2000 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Nail Alışov şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nail Alyshov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nail Alyshov, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Zira FK futbol takımında oynamaktadır. Zira FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nail Alyshov'nin Zira FK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nail Alyshov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nail Alyshov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FK Zira 2
1 Temmuz 2020 yılında Qaradag
1 Temmuz 2021 yılında FK Sabail 2
6 Şubat 2022 yılında FK Zira 2
1 Temmuz 2022 yılında Zira FK
Nail Alyshov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nail Alyshov şuan Zira FK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Nail Alyshov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Azerbaycan U19 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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