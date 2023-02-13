Naim Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naim Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naim Garcia 11 Haziran 2002 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Naim García García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naim Garcia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Naim Garcia, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naim Garcia'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Naim Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/naimgaarcia_

http://www.instagram.com/naimgarciacs/

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Naim Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Naim Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Naim Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naim Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Leganés Youth

1 Temmuz 2019 yılında Leganés U19

1 Temmuz 2021 yılında CD Leganés

31 Ocak 2023 yılında Ponferradina

30 Haziran 2023 yılında CD Leganés

Naim Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naim Garcia şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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