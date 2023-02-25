Naim Kirioui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Kirioui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Kirioui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naim Kirioui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naim Kirioui 2 Eylül 1997 tarihinde Sig şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naim Kirioui Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naim Kirioui'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Naim Kirioui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naim Kirioui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naim Kirioui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naim Kirioui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında MC Alger

1 Temmuz 2018 yılında GC Mascara

1 Eylül 2020 yılında MCB Oued Sly

1 Temmuz 2022 yılında MC El Bayadh

Naim Kirioui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naim Kirioui şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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