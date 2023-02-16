Naim Van Attenhoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Van Attenhoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Naim Van Attenhoven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naim Van Attenhoven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Naim Van Attenhoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Van Attenhoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naim Van Attenhoven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naim Van Attenhoven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naim Van Attenhoven 31 Ocak 2003 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Nijer,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Naïm-Nhour Van Attenhoven şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naim Van Attenhoven Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Naim Van Attenhoven, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Naim Van Attenhoven'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Naim Van Attenhoven Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/naim.nv16/

Naim Van Attenhovenboyu ve yaşı kaç

Naim Van Attenhoven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naim Van Attenhoven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Naim Van Attenhoven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naim Van Attenhoven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında PSV Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında OH Leuven Alt.

1 Temmuz 2016 yılında RSCC Altyapı

1 Temmuz 2018 yılında Standard U18

1 Ocak 2019 yılında Charleroi U18

30 Haziran 2019 yılında Standard U18

1 Temmuz 2020 yılında Anderlecht U21

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında KVK Ninove

31 Ocak 2023 yılında Valenciennes FC

Naim Van Attenhoven kimdir

Naim Van Attenhoven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naim Van Attenhoven şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Brussels (2008-), KV Mechelen (-2013), PSV Eindhoven (2013-2014), OH Leuven (2014-2016), RSC Charleroi (2016-2019), Standard de Liège (2019), RSC Charleroi (2020)

Naim Van Attenhoven Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijer takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 1 numaralı formasıyla 21 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Naim Van Attenhoven nereli

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