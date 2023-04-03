Naim Van Attenhoven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naim Van Attenhoven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naim Van Attenhoven kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naim Van Attenhoven ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.