Nais Djouahra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nais Djouahra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nais Djouahra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nais Djouahra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nais Djouahra 23 Kasım 1999 tarihinde Bourgoin-Jallieu şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nais Djouahra Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Nais Djouahra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nais Djouahra'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nais Djouahra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/djouahra_n

http://www.instagram.com/naisdj/?hl=en

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Nais Djouahra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nais Djouahra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nais Djouahra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nais Djouahra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St-Étienne U19

3 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad B

30 Eylül 2020 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2021 yılında Real Sociedad B

2 Ağu 2022 yılında HNK Rijeka

Nais Djouahra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nais Djouahra şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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