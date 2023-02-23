Najeeb Yakubu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Najeeb Yakubu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Najeeb Yakubu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Najeeb Yakubu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Najeeb Yakubu 1 Mayıs 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijer,Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Najeeb Yakubu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Najeeb Yakubu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ilves Tampere futbol takımında oynamaktadır. Ilves Tampere takımına 12 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Najeeb Yakubu'nin Ilves Tampere ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Najeeb Yakubu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/najeeb_yakubu_05/

Najeeb Yakubu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Najeeb Yakubu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Najeeb Yakubu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Najeeb Yakubu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2018 yılında Vorskla Poltava

12 Ağustos 2022 yılında Ilves

30 Haziran 2023 yılında Vorskla Poltava

Najeeb Yakubu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Najeeb Yakubu şuan Ilves Tampere takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Najeeb Yakubu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

UniStar Academy

Gana U17 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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