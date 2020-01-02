Najwa Kassem kimdir? | Nereli? | Najwa Kassem öldü mü? | Najwa Kassem neden öldü?

Najwa Kassem kimdir? Basında ve haber sitelerinde yer alan haberler sonrası birçok kişi internette bu sorunun cevabını araştırmaya başladı. Najwa Kassem, darbeci General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye "Yani sizi şimdi tek bir Türk topu mu sizi engelliyor" diye tepki gösterdiğinde gündemi değiştirmişti. Kassem'den acı haber geldi. Peki Najwa Kassem kimdir? Nereli? Najwa Kassem neden öldü? Ayrıntılar haberimizde.

NAJWA KASSEM KİMDİR? NERELİ?

Najwa Kassem 17 Şubat 1968'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta doğdu.

Najwa Kassem Al-Hadath/Al Arabiya için çalışan Lübnanlı sunucusu ve gazeteciydi.

Najwa Kassem, birçok profesyonel ödül aldı. Kassem, 2012'de Arabian Business dergisi tarafından Arap dünyasındaki en güçlü 100 kadından biri seçilmişti.

NAJWA KASSEM NEDEN ÖLDÜ?

Kassem'in kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor. Ünlü sunucunun ölüm haberinin ardından sevenleri duydukları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Al Arabiya televizyonu da, ölüm haberinin ardından taziye mesajı yayımladı.

NAJWA KASSEM, HAFTER'İN SÖZCÜSÜ MİSMARİ'YE SORDUĞU SORU İLE GÜNDEM OLMUŞTU

Najwa Kassem Türkiye'nin gündemine, Libya'daki isyancı General Halife Hafter'in Sözcüsü Mismari'ye sorduğu soru ile gelmişti. Mismari'ye "Trablus'a neden giremiyorsunuz? Sorun ne?" sorusunu yönelten sunucu, "Türk subaylarının da kullandığı (Türk yapımı) bir top var. O girmemizi engelliyor" cevabını almıştı. Sözcü Mismari'nin yanıtı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kassem, "Yani tek bir top mu sizi durduruyor?" demişti.