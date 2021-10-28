Nakden ne demek, TDK'ya göre Nakden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakden ne demek? Nakden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakden kelimesi. Peki nakden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakden nedir, nakden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nakden kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nakden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para olarak

- Peşin olarak



NAKDEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Karı koca üç senede bir apartman, bir konak ve nakden altmış beş bin lira yediler.

