Nakdî Kıymet ne demek, TDK'ya göre Nakdî Kıymet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakdî kıymet ne demek? Nakdî kıymet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakdî kıymet kelimesi. Peki nakdî kıymet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakdî kıymet nedir, nakdî kıymet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDÎ KIYMET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakdî kıymet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nakdî kıymet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para bakımından değer

