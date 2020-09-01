Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında verilen 'nakdi ücret desteği' ağustos ayı ödemelerinin 8 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. Peki nakdi ücret desteği nedir? Kimlere verilir? Ne kadar? Nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Uzatıldı mı? Konu hakkında merak edilen ve bilinmesi gereken her şey detaylarda...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirler kapsamında geliştirilen Nakdi Ücret Desteği, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için geliştirilen devlet desteğidir. Ücretsiz izin maaş desteği ismi de verilen ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan ödenekten ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olanlar faydalanabiliyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLERE VERİLİR?

Ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçiler bu uygulamadan faydalanabiliyor.

Kısa çalışma ödeneğinde 450 gün prim ödeme ve son 60 gün çalışma şartı aranıyor. Ancak bu şartı karşılayamayan önemli bir kesim var. Bakan Selçuk karşılamama oranının yüzde 25 olduğunu açıkladı.

Nakdi ücret desteğinden 17 Nisan 2020 tarihinde işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan kişiler yararlanıyor. Bunun dışında 15 Mart tarihinden sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

NE KADAR? NE ZAMAN ÖDENECEK?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak vatandaşlara ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle ekonomik mücadele kapsamında verilen 'nakdi ücret desteği' ağustos ayı ödemelerinin 8 Eylül tarihinde başlayacağını duyurdu. Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak.

SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül olarak belirlendi. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresi de ağustos sonuna kadar uzatıldı.

Kısa çalışma uygulamasına bağlı olarak işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin de 1 ay uzatılacak. Bu iki uygulamadaki bir aylık uzatma süresi ise 17 Ağustos 2020 itibariyle başlayacak. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ise net 1168 TL düzeyinde nakdi ücret desteği sağlanacak. Kararla, bu desteğin ödenmesine ilişkin süre de uzatılmış oldu.