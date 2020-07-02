Koronavirüs salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara ödenen Nakdi ücret desteği ödemelerinin Şubat ayında ne zaman ödeneceği belli oldu. Bu ücretin hangi tarihlerde ödeneceğini merak eden vatandaşlar internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu doğrultuda bizler de sizler Nakdi ücret desteği Şubat ayı ne zaman yatacak? sorusunun cevabını verdik. Detaylar haberimizde...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NİSAN AYI NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan tarihinde yapılacağını duyurdu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Günlük 39,24 TL’lik destek ayda 1,177 TL yapıyor. Aylık nakdi ücret desteği brüt 1.177 TL olmakla birlikte 8.93 TL’lik damga vergisi düşüldükten sonra net 1.168 TL olarak vatandaşlara ödenecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Ücretsiz izne çıkartılan kişilerin nakdi ücret desteğinden yararlanabilmesi için başvurular SGK’nın işveren sistemi üzerinden (https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi) işveren tarafından yapılacak. İşsiz kalanlar ise başvurularını İŞKUR’un internet sitesindeki https://esube.iskur.gov.tr adresinden yapacak. İşsizlik maaşından yararlanamayanlara doğrudan nakdi ücret desteği verilecek.