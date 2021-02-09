Nakdi ücret desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsün olumsuz etkilediği ekonomi sektöründe vatandaşı rahatlatmak amacıyla verilen nakdi ücret desteğinin Ocak ayına ilişkin ödemelerinin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini hatırlattı.
Bu kapsamda ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Şubat'ta, 6 ve 8 olanlara ise 10 Şubat'ta yapılacak.
Nakdi ücret desteği nedir? Ne kadar? Kimlere verilir? Uzatıldı mı?