Nakdî Yardım ne demek, TDK'ya göre Nakdî Yardım kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakdî yardım ne demek? Nakdî yardım TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nakdî yardım kelimesi. Peki nakdî yardım ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nakdî yardım nedir, nakdî yardım kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAKDÎ YARDIM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakdî yardım kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nakdî yardım kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Para olarak yapılan yardım



NAKDÎ YARDIM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Siyasi partiler ... herhangi bir suretle ayni ve nakdî yardım alamazlar.

