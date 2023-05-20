Nakit derdi çeken emekliler bir imza ile 5 bin 100 TL alacak! Geri ödeme yok: Son tarih...

Son zamanlarda emekli vatandaşlara yapılan müjdelerden biri, Mayıs ayı maaşlarına ek olarak en az 5.100 TL ek ödeme yapılacağı haberi oldu. Bu ödemenin emeklilerin otomatik olarak maaş hesaplarına tanımlanacağı ve Mayıs ayı sonuna kadar gerçekleşeceği bilgisi verildi.

Temmuz 2023 ara zammından önce, en düşük maaş alan emeklilerin aylıklarının 7.500 TL'ye yükseltildiği belirtildi. Ayrıca Temmuz 2023'te refah payı eklemesiyle beraber emeklilerin güzel bir zam alacağı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleşecek ara zamda en düşük emekli maaşı zammına oranla tüm emeklilerin maaşlarında enflasyona ezdirilmeyecek bir zam müjdesi verdi.

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ING BANK PROMOSYON TUTARLARI







Ek ödeme miktarıyla ilgili olarak emeklilere en az 5.100 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Bu ek ödemenin emeklilerin maaşının yatmasından sonra 2 ila 3 iş günü içinde hesaplara geçeceği ifade edildi. Ayrıca, ING Bank'ın emekli promosyon kampanyası kapsamında maaşı 3.499 TL'ye kadar olan emeklilere 5.100 TL ödeme yaptığı bilgisi paylaşıldı. Maaşları kademeli olarak artan diğer emeklilere de promosyon ödemesi yapıldığı vurgulandı.

ING Bank emekli promosyon başvurularının 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılabileceği belirtildi. Promosyon miktarlarına göre, 3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 5.100 TL, 3.500 TL ile 7.500 TL arasındaki maaşlara 5.950 TL, 7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki maaşlara 7.650 TL, 10.000 TL üzeri maaşlara ise 8.500 TL promosyon ödemesi yapıldığı ifade edildi.

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Bu müjdelerle birlikte emekli vatandaşların ek ödeme ve promosyonlardan faydalanacağı ve ING Bank'ın özel promosyon kampanyasıyla desteklendiği vurgulandı.