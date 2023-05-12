Nakit toplu para arayanlara müjde! Geri ödemesiz 200 bin TL verilecek: Başvuru için son günler

KOSGEB tarafından belirlenen ve Halkbank aracılığıyla ödenen karşılıksız hibe desteği, 10 TL ile 450 bin TL arasında ödeme yapıyor. Destekten tüm kadın ve erkek girişimciler faydalanabilir, başvurular Halkbank üzerinden yapılabilir. İşte detaylar...

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Nakit toplu para arayanlara müjde! Geri ödemesiz 200 bin TL verilecek: Başvuru için son günler

Bakanlık, girişimciler için KOSGEB tarafından belirlenen ve Halkbank aracılığı ile ödenen geri ödemesiz destek ödemesi sağlıyor. Ayrıca, yeni bir hibe desteği de girişimcilere sunuluyor ve bu hibe desteği için başvuru detayları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hibe desteği 10 TL ile 450 Bin TL arasında değişmektedir ve başvurular KOSGEB aracılığıyla yapılabilir.

KOSGEB BAŞVURU DETAYLARI AÇIKLANDI

KOSGEB

KOSGEB

KOSGEB

KOSGEB tarafından verilecek hibe desteği için başvurular 22 Mayıs 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar kabul edilecek. Başvuru yapacak kişilerin 01.01.2020 tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir firması olmaması, tüzel kişi statüsünde %30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması, en az 4 yıllık lisans programından mezun olması ve 01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Başvurular, Girişimci KOBİ bilgi sistemi üzerinden yapılacak ve hibe miktarı işletmenin prim günü sayısına göre değişiklik göstererek 60.000 TL ile 200.000 TL arasında değişecek. Başvuru yaparken eksik ya da yanlış bilgi verilmesi durumunda bildirimler yapılacak ve bu bildirimleri takip etmek başvuru sahibinin sorumluluğunda olacak.

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