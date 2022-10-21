Nakiye isminin anlamı nedir, Nakiye ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nakiye isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nakiye ismi ne demek, Nakiye ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nakiye isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nakiye İsminin anlamı nedir? TDK Nakiye anlamı:

Nakiye ismi Türk Dil Kurumunda Temiz, pak.Çok ince, çok güzel, zarif anlamında tanımlanmaktadır.

Nakiye İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nakiye ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nakiye isminin kökeni:

Nakiye ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 1144 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nakiye isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nakiye isminin rengi:

Karanfil Pembesi

Nakiye ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nakiye isminin Harf Analizi Nedir ?

Nakiye ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

E : İletişim, duygusal karışık

Nakiye isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nakiye ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

K : 14

İ : 12

Y : 28

E : 6

= 78 – Nakiye İsminin Numeroloji Toplamı 78’dir.

Nakiye isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nakiye ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nakiye isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 K: 2 İ: 9 Y: 7 E: 5 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Nakiye isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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