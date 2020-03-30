Nakliyeciler Sitesi'nde 'sosyal mesafe' hala uygulanmıyor

İZMİR Nakliyeciler Sitesi'nde, geçen günlerde koronavirüs önlemleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kalabalığa rağmen hiçbir önlem almadıkları gerekçesiyle uyarılan çalışanların, uyarılara rağmen gerekli sosyal mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi.

nın yaptığı haber sonrasında uyarılmıştı. Sitede çalışan şoförler ve diğer nakliye personelinin, uyarılara rağmen kalabalık halde, aralarına gerekli mesafeyi koymayarak bir arada durdukları gözlendi. Site yönetimi ve çalışanlarına, sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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Kaynak: DHA