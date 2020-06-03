Nakliyecilere ’hayvanların refahı ve korunması’ anlatıldı

"Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği" kapsamında Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, nakliyecilerle nakil sırasında refakat eden bakıcı ve araç sürücülerine yönelik bir eğitim verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği gereği; yurt içinde hayvanların nakilleri sırasında hayvan refahına uygun olarak korunması için uyulması gereken usul ve esaslar yayınlanmıştı. Gerçek, tüzel kişi ve kuruluşlara ait nakil araçlarının taşıyacağı teknik ve sağlığa uygun asgari şartları, nakil sırasında hayvanlara refakat eden bakıcılar ile nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi, nakil yapan nakliyecilere yetki belgesi ve hayvan naklinde kullanılan araçlara onay belgesi verilmesi gerekiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, "Canlı hayvan nakli yapan nakil aracı sürücü ve bakıcılarına, "Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi', hayvan nakliyesi ile uğraşan nakliyecilere "Nakliyeci Yetki Belgesi', hayvan refahı ve korunmasına ilişkin standartları taşıyan nakil araçlarına "Nakil Aracı Onay Belgesi, verilmektedir. Bu yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren, gerçek ya da tüzel kişiler 8 saatten kısa yolculuklar ya da 8 saatten uzun yolculuklar için il müdürlükleri tarafından verilmiş bir yetki olmadan nakliyeci olarak çalışamamaktadır" dedi.

Düzenledikleri eğitim ve sınava 145 katıldığı söyleyen Müdür Sağlam, "Söz konusu Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği kapsamında yapılan eğitim ve sınavımıza 145 kişi katılmıştır. Nakliyecilere araçlarında hayvan refahı ile ilgili gerekli şartları sağlamak koşulu ile "Nakliyeci Yetki Belgesi', araç sürücülerine ve nakilde hayvan bakıcılığı yapacaklara "Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik Belgesi" eğitime katılmak ve sınavda başarılı olmak koşulu ile düzenlenmektedir. İlimizde söz konusu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren 337 nakliyeci yetki belgesi ve 577 Sürücü/ Bakıcı Yeterlilik belgesi düzenlenmiştir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA