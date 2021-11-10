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Nakşibendilik ne demek, TDK'ya göre Nakşibendilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nakşibendilik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nakşibendilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nakşibendilik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nakşibendilik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nakşibendilik ne demek, TDK'ya göre Nakşibendilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nakşibendilik ne demek? Nakşibendilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nakşibendilik kelimesi. Peki Nakşibendilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nakşibendilik nedir, Nakşibendilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NAKŞİBENDİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nakşibendilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Nakşibendilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Şeyh Muhammed Bahaüddin Nakşibend'in kurduğu, gizli ibadete dayanan bir tarikat, Nakşilik

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