Nalburdan aldığı lavabo açıcı bomba gibi patladı! Vücudunda yanıklar meydana geldi

61 yaşndaki Süha Enç evindeki lavabonun tıkanması üzerine nalbura giderek lavabo açıcı aldı. Aldığı açıcıyı lavaboyu açmka için döktüğü sırada açıcı bomba gibi patlayarak Enç'in vücuduna sıçradı. Vücudunda yanıklar oluşan 61 yaşındaki Süha Enç insanları bilinçsizce lavabo açıcıc kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı.

Açıcının patlamasıyla vücudunda yanıklar oluşan Enç, “Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. Tozla sıvı karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim, bu durumdayım. İnsanlara tavsiyem bilinçsizce ve her önüne gelen lavabo açıcıyı kullanmasınlar” dedi.

NALBURDAN ALDIĞI AÇICI BOMBA GİBİ PATLADI

Bahçelievler’de yaşayan 61 yaşındaki kuyumcu Süha Enç’in 20 Mayıs’ta evinde misafirlerini ağırlarken lavabosu tıkanması üzerine lavaboyu açmak için katı bir ürün kullandı. Enç, lavabo açılmayınca nalburdan aldığı sıvı ürünü lavaboya döktüğü sırada açıcı bomba gibi patladı. Patlamayla sıçrayan Enç, hemen sağ kolunu yüzünü kapatarak banyoya giderek kıyafetlerini çıkardı v yanık yerlerine su döktü Enç evdeki müdahalenin ardından hastaneye gitti. Kolunda, baldırında ve vücudunun bazı noktalarda yanıklar oluşan Enç, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, hastanın durumu hakkında bilgi verdikten sonra vatandaşları dikkati olmaları konusunda uyardı.



Yaşadığı olayı anlatan Süha Enç, “Ayın 20’sinde cuma sabahı saat 09.30-10.00 gibi mutfakta bir şeyler yapacaktık. Marketten toz lavabo açıcı aldım, 1-2 paket döktüm, sıcak suyu döktüm açılmadı. Biraz bekledim, misafirler de uyanmak üzereydi acele ettim, nalbura gittim. Kimyasal ilaç tavsiye etti adam, aldım, getirdim. Kullanma talimatını okudum, gidere döktüm. Elimi uzatıp dökmeye çalışırken bir patlama oldu. O patlama esnasında yüzümü sola doğru çektim. Dolayısıyla sağ elim o tarafta kaldı. Sağ elimin üst taraflarında yanma hissettim. O panikle kalktım, banyoya gittim, üstümü çıkardım. Hemen soğuk suyu açtım, duş yaptım” şeklinde konuştu.

"ZEHİRLENME DURUMUNU DÜŞÜNDÜM, DOKTORA BAŞVURDUM"

Vücudunda yanma hissi hissettikten sonra hastaneye gittiğini söyleyen Enç, insanların bilinçsizce ve her önüne gelen açıcıyı kullanmamaları gerektiğini söyleyerek, "Tozla sıvının karıştığında patlama olduğunu sonradan öğrendim ve şu anda bu durumdayım. Şortla veya atletle dolaşıyoruz, bu işleri yaparken daha tedbirli bir şekilde giyinmelerini tavsiye ediyorum. Evdekiler panikledi, bir şey olduğu zaman birbirine sarılırsın ya sarılamadılar, korktular. Nefesimde darlık, boğazımda yutkunma zorluğu oldu. O zehirlenme durumunu düşündüğüm içinde doktora gideyim dedim” dedi.

KULLANILAN ÜRÜNLERE DİKKAT EDİLMELİ

Evlerde kullanılan temizlik ürünlerinden dolayı bu tür vakalardan hastaneye başvuru olduğunu söyleyen Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, “Lavabo açıcı kaynaklı durumları biz aralıklarla görüyoruz, son yıllarda normal lavabo açıcıların dışında daha ağır, profesyonel lavabo açıcılar da halka açılmaya başladı. Buna bağlı olduğunu düşünüyoruz böyle ağır cilt lezyonlarıyla geliyor hastalarımız. Önce katı olan lavabo açıcıyı kullanıyor, açılmayınca daha profesyonel sıvı ve bunların çoğu da asit içermektedirler. Hastamız da açılmayınca onu deniyor o arada bir patlama, kimyasal bir reaksiyon gerçekleşiyor. Bunları kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor. Hasarlar alınıyor, gözlerde körlüğe kadar gidebilecek ciltte ağır lezyonlara yol açabilecek durumlarla karşılaşabiliyoruz. Cilde bir temas olduğu zaman mutlaka sulandırılarak işlem yapılması, iyi bir şekilde yıkanması akabinde de cilt hasarının değerlendirilmesi ve tedavisi için bir yanık merkezi veya hastanelerde bunların tedavi edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

YANIKLARDA İLK MÜDAHALE ÖNEMLİ

Prof. Dr. Turan yanık sonrası ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, çoğu hastanın hasar almış bir şekilde geldiğini, yanık oluştuğu sırada ilk olarak sıvının vücuttan uzaklaştırılması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Turan "Mutlaka üzerindeki kullanım talimatlarına uyarak, bilerek yapmak lazım. Kimyasalları fazla karıştırmamak lazım. Son 2-3 yıldır sık karşılaşmaya başladık. Ev kazalarıdır bunlar, çok masum gözüküyor ama gözünü kaybetmeler, ömür boyu yüzde iz hasarları oluşabiliyor. Ölümcül komplikasyonlara kadar giden durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hastamız burada doğru bir şey yapmış bu olay olunca hemen sıvılarını uzaklaştırmış, elbiselerini üzerinden uzaklaştırmış. Kimyasaldan olabildiğince uzaklaşmaya çalışmış. Derinleşmeyen yerler var, bazı kısımlar derin, oralarında iz kalmadan düzeltilmesi için uğraşıyoruz” dedi.