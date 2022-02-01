Nalına mıhına ne demek, ne anlama geliyor? Hem nalına hem mıhına vurmak deyimi nedir?​​​​​​​

Hem nalına hem mıhına vurmak deyimi duyulduğu zaman merak uyandıran bir deyimdir. Vatandaşlar meraklarını gidermek için Nalına mıhına ne demek, ne anlama geliyor? sorusunu araştırıyor. İşte, Hem nalına hem mıhına vurmak deyiminin anlamı...

NALINA MIHINA NE DEMEK?

Bir olayda her iki yanı da desteklemek, taraftar gözükmek anlamına gelmektedir. Aynı zamanda tutarsız davranış sergilemek manasına da gelmektedir.

'NALINA MIHINA' TDK ANLAMI NEDİR?

Tdk'nın sitesinde göre "karşıt olan iki yanı desteklemek" olarak karşılık buluyor.

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