Nallıhan Kuş Cenneti’nde düzenlenen 6. Foto Safari Ödülleri verildi

Başkent Ankara Meclisi koordinatörlüğünde, Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Belediyesi ile Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari" ödül töreni Nata Vega'da yapıldı.

Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen "6. Foto Safari'de" ödül kazanan fotoğraf sanatçıları için Nata Vega'da d tören ve sergi düzenlendi.

Törene, AK Parti Geneal Başkanı Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Kültür ve turizm Bakan yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, ATO Başkanı Gürsel Baran, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş ile sanatçılar ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından ödüle hak kazanan fotoğraf sanatçılarına ödülleri verildi. Ödül törenin ardından 6. Foto Safarisine katılan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı. Serginin gezilmesi ile etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA