İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Nallıhan’da 23 Nisan’da doğan çocuğa doğum günü sürprizi

Nallıhan’da 23 Nisan’da doğan çocuğa doğum günü sürprizi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan 23 Nisan'da doğan Yakup Arık'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Nallıhan’da 23 Nisan’da doğan çocuğa doğum günü sürprizi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkamayan 23 Nisan'da doğan Yakup Arık'a doğum günü sürprizi yapıldı.

Nallıhan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının ardından doğum günü olan Yakup Arık isimli çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması ziyareti gerçekleştirdi. Kapıda mumların yakılmasının ardından zilleri çalan ekipler, sosyal mesafeye uyarak doğum günü sürprizi yaptı. Görevliler, doğum gününü kutladıkları çocuklara hediyeleri de verdi.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT