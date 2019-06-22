Nallıhan’da Adem Projesine yoğun ilgili

Nallıhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından uygulanan proje Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yıllık 250 bin TL proje finansmanı ile faaliyete başladı.

Ankara'da ilk kez Nallıhan İlçesi'nde yapılan proje kapsamında yıllık 400 kadına mesleki ve toplumsal konularda eğitim verilmesi planlanan proje kapsamında 6 aylık süreç içerisinde yaklaşık 170 kadına eğitim veriliyor.

Projeye Halk eğitim merkezi ve İşkur il müdürlüğü de proje ortağı olarak değer katıyor. Halk eğitim merkezi tarafından İşkur destekli mesleki eğitim görecek yaklaşık 170 kursiyer kurs süresi boyunca yaklaşık 340.000 TL cep harçlığı alarak aile bütçelerine katkı sağlayacak.

Ankara'da bir olan Adem Projesi Nallıhan'a ilk 6 için 780 bin TL katkı sağlayacak

Kurslar boyunca 12 eğitmen ile eğitimlerini verecek olan proje kur verdikleri süre boyunca yaklaşık 190.000 TL ücret alacak. ADEM projesi kapsamında ilçe ekonomisine yaklaşık 780 bin TL katkı sağlanıyor. Kurslar bünyesinde trikotaj, amigurimi, kuaförlük, ön büro elemanı, iğne oyası, muhasebe, kadın giyim modelist yardımcılığı, bilgisayar, aşçı yardımcılığı kursları veriliyor.

Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman ise bu proje ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nallıhan'a ilk geldiğimde görmüş olduğum eksikliği hemen projelendirip hayata geçirdik. Bu eksiklik Türkiye genelinde de olan kadınların aktif olarak istihdama katılmasıydı. Bu proje kadınlarımıza farklı branşlarda mesleki eğitimler vererek onları meslek kurslarına kazandırmak mesleki yeterliliklerini artırmak ve sertifika vermektir. Aile Destek Merkezlerinin en önemli hususu kadınlara kus aldıkları süre boyunca günlük 30 TL harçlık vermektir. Bu harçlıklar sayesinde hem kadınlarımız hem aile ekonomisine hem de ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır. Proje Türkiye'de çok istisnai olarak uygulanan projedir ve Ankara ilk defa Nallıhan'da uygulanmıştır. Gayet Başarlı bir projedir ilçe merkezi bu proje sayesinde canlanmıştır. En önemlisi de kadınlarımız aktif olarak hem ekonomiye hem de sosyal hayata büyük bir katılım sağlamışlardır" dedi.

Adem Projesi nedir?

Nallıhan'da çarşı içerisinde bulunan Aymanlı Arif Ağa Konağında aktif olarak faaliyete başlayan kurs ilk olarak 9 farklı branşta 130 kadın kursiyere eğitim vermiştir. Ankara'da ilk açılan Aile Destek Merkezi olan Nallıhan ADEM projesi sadece mesleki eğitim kurslarıyla değil kültürel, sosyal faaliyetler ve AEP (Aile eğitim programları) ile de çevre ilçe ve illere örnek olmuştur. Halk Eğitim Merkezi ve İşkur işbirliğiyle açılan kurslarda kursiyerler hem meslek öğrenip hem de aile ve ilçe ekonomisine katkı sağlamaktadır.

2 bloktan oluşan ADEM A blokta Aşçılık,kuaförlük,bilgisayar,muhasebe,ön büro elemanı branşlarında teknik kurslar, ADEM B blokta Giyim-dikiş, trikotaj, örgü bebek yapımı, ipek iğne oyaları branşlarında el sanatları üzerine kurslar açılmıştır. Her iki blokta bulunan kreşler sayesinde kadınlar meslek öğrenirken 3-6 yaş aralığındaki çocuklar da eğlenceli vakitler geçirerek kendilerini geliştiriyor.

Adem projesi Aile eğitim programları kapsamında ise evlilik öncesi eğitim, sağlık,medya,iletişim,iktisat gibi konularda 755 kadına Sosyal hizmetler il müdürlüğünden gelen uzmanlar tarafından eğitim verildi.

Projede çok memnun olduklarını belirten kadınlar emeği geçenlere teşekkür ederek böyle projelerin Nallıhan'daki sosyalleşme için ve Nallıhan'ın gelişmesi için çok faydalı oğlunu söylediler.

Kaynak: İHA