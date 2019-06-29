Nallıhan’da hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Nallıhan İlçe Jandarma ekipleri, ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık ihbarları üzerine bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Yukarıbağlıca, Eymir ve Doğandere mahallelerinde çeşitli tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlığını, Karahisar Mahallesi'ndeki hayvan hırsızlığı ve Eymir Mahallesi'ndeki bahçe hırsızlığı olayını Nallıhan'da ikamet eden H.H.K, A.G, N.G. ve Ç.B.Ç'nin yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesin ardından polis ve jandarma ekipleri iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.Operasyon sonunda H.H.K, A.G, N.G. ve Ç.B.Ç. gözaltına alındı. Gozaltına alınan süpheliler adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden H.H.K. tutuklanırken A.G. ve N.G. adli kontrol şartıyla, Ç.B.Ç ise ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA