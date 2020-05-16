Nallıhan’da İyilik Gönüllüleri akımı başlatıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Ramazan Bayramı'nda ilçedeki çocukları sevindirmek için bir grup hayırsever harekete geçti.

Nallıhan'da kendilerine iyilik gönüllüleri diye hitap eden bir grup hayırsever başlattıkları çalışma ile Ramazan Bayramı'nda Nallıhan'daki çocuklara hediyeler ulaştırarak onları sevindirmeyi planlıyor.

Başlattıkları güzel proje hakkında "Bu bayramda çocuklarımız bayramlaşmaya çıkamadık diye üzülmesinler. Nallıhan'da iyilik gönülleri olarak el ele vererek çocuklarımızın bayram sevincini evlerine taşımaya çalışacağız" açıklamalarında bulundular.

Kaynak: İHA