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  3. Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Eymir köyünde evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı kadın, 70 gündür bulunamadı.

Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Eymir köyünde evinden çıkarak bir daha haber alınamayan yaşlı kadın, 70 gündür bulunamadı.

Nallıhan'ın Eymir köyünde 16 Şubat pazar günü 16.00 civarlarında evinden çıkarak bir daha haber alınamayan Fatma Uykun 70 gündür hala bulunamadı. AFAD, AKUT, SAK ve birçok gönüllü arama ekiplerinin arama çalışmaları sonucu hala bir ize ve somut bilgiye ulaşılamadı. Ailesi hala bir umutlarının olduğunu söyleyerek civar ilçelerde de olabileceğine dikkat çekip görenlerin jandarma ve polis ekiplerine haber vermelerini istedi.

Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Nallıhan’da kaybolan yaşlı kadın 70 gündür bulunamadı

Kaynak: İHA




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