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  3. Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra meydanlarda ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra meydanlarda ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

Korona virüs önlemleri sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Nallıhan'da sokaklarda ve meydanlarda 0-14 yaş altı çocukların dışarı çıkmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

Bursa Caddesi'nde trafik sıkıştı

0-14 yaş altı çocukların da sokağa çıkması ile birlikte kısıtlama sonrasında bayramda yapılacak kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaşlar da bu yoğunluğa eklenince Nallıhan'da bulunan Bursa Caddesi'nde Trafik durma noktasına geldi.

Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Nallıhan’da kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Kaynak: İHA


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